Мальчика отвезли в больницу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области годовалый мальчик отравился белизной. ЧП произошло в поселке Каинская Заимка в Новосибирском районе.
— Мальчик был дома, когда это произошло. Он нашел бытовую химию и хлебнул ее. Родители тут же отвезли малыша в больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Врачи осмотрели ребенка и поставили диагноз отравление.
Напомним, что перед новогодними праздниками в Убинском районе тоже произошло ЧП с годовалым мальчиком. Он отравился угарным газом.
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