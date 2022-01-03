Мальчика отвезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области годовалый мальчик отравился белизной. ЧП произошло в поселке Каинская Заимка в Новосибирском районе.

— Мальчик был дома, когда это произошло. Он нашел бытовую химию и хлебнул ее. Родители тут же отвезли малыша в больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Врачи осмотрели ребенка и поставили диагноз отравление.

Напомним, что перед новогодними праздниками в Убинском районе тоже произошло ЧП с годовалым мальчиком. Он отравился угарным газом.

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