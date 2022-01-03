Погода в Новосибирске на 3 января 2022 года: потеплеет до -7 градусов

Синоптики предупреждают о гололедице и изморози. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 3 января 2022 года будет теплой. Начало недели порадует сибиряков температурами до -7 градусов, и даже выглянет солнышко. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

— В понедельник, 3 января, ночью ожидается -13…-15 градусов, а днем — -5…-7 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Преимущественно без осадков и с переменной облачностью, на дорогах гололедица и изморозь, — рассказали синоптики.

Идентичный прогноз и у сервиса Яндекс.Погода. Местные синоптики также предупреждают о высокой влажности в 80-89%, которая будет изменяться в течение дня. И о том, что по ощущениям температура воздуха будет казаться на пару градусов ниже.

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