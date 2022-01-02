Платные парковки принесли Новосибирску убытки в 18 миллионов рублей

Платные парковки принесли Новосибирску серьезные убытки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Платные парковки принесли Новосибирску серьезные убытки. Об этом сообщается в отчете Контрольно-счетной палаты региона.

Так, в документе сообщается, что фактические доходы от работы платных парковок за 2020 год оказались в 4,4 раза меньше запланированных и составили 18,3 млн рублей. При этом примерно столько же составили и убытки.

По данным экспертов, такая ситуация сложилась из-за возросшей стоимости содержания одного такого парковочного места и в целом из-за плохо налаженной системы работы таких парковок. Поскольку водители зачастую не платят за них и против этого не принимаются никакие меры.

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