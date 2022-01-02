В Новосибирске в канун Нового года ограбили киоск с фейерверками

Вор утащил из магазина фейерверков на несколько десятков тысяч рублей.
Фото: Анна САДОВНИКОВА
В Новосибирске кто-то, судя по всему, решил сэкономить на встрече Нового года, при этом не отказывая себе в удовольствиях. Прям в канун праздника, 30 декабря, в Зальцовском районе города ограбили киоск с пиротехникой.
— Преступник забрался в киоск ночью, взломав окно. Оттуда он забрал сами фейерверки и кассу, где лежало 12 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Всего ущерб составил 100 тысяч рублей.
Пропажу в киоске обнаружили около четырех часов утра. Сейчас похитителя салютов ищет полиция.
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