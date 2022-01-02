В Новосибирской области 88-летняя пенсионерка покончила с собой в больнице

В Маслянинском районе Новосибирской области произошло ЧП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Маслянинском районе Новосибирской области произошло ЧП. Там пенсионерка покончила с собой прямо в больнице. Трагедия случилась вечером, в канун Нового года.

— 88-летнюю женщину нашли мертвой в своей палате. Как выяснилось позже, она покончила с собой, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Известно, что пенсионерка лежала в больнице на обследовании для оформления в дом престарелых.

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