В Новосибирской области 88-летняя пенсионерка покончила с собой в больнице

В Маслянинском районе Новосибирской области произошло ЧП.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Маслянинском районе Новосибирской области произошло ЧП. Там пенсионерка покончила с собой прямо в больнице. Трагедия случилась вечером, в канун Нового года.
— 88-летнюю женщину нашли мертвой в своей палате. Как выяснилось позже, она покончила с собой, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Известно, что пенсионерка лежала в больнице на обследовании для оформления в дом престарелых.
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