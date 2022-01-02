В январе 2022 года в Новосибирске ожидаются перепады температур в 20 градусов

В Новосибирской области в январе 2022 года ожидаются перепады температуры до 20 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в январе 2022 года ожидаются перепады температуры до 20 градусов. По прогнозам синоптиков, начало месяца выдастся морозным, а потом в регион придет потепление.

Согласно данным портала Gismeteo, самое ощутимое похолодание ожидает сибиряков ночью 2 января. Температура воздуха может опуститься до -20 градусов. Начиная с понедельника в регионе немного потеплеет: температура воздуха будет колебаться от -8 до -14 градусов. А в среду, 5 января, в регион придет настоящая оттепель — на улице потеплеет до -1 градуса.

Схожий прогноз дает и сервис Яндекс.Погода. Правда, местные синоптики обещают после резкого потепления 5 числа, скачок температуры вниз: 6 января они прогнозируют температуру -13…-17 градусов.

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