В Новосибирске девушка жестоко убита в собственном подъезде. Преступник дожидался ее на первом этаже

В преступлении подозревают бывшего парня погибшей. Фото: СОЦСЕТИ

30 декабря жертвой преступления стала молодая жительница микрорайона ОбьГЭС в Новосибирске. Преступник расправился с ней в подъезде дома на улице Печатников.

- В обеденное время. Судя по всему, он ее дожидался. Нанес ножевые ранения, умерла до приезда скорой помощи, - рассказал КП-Новосибирск собеседник в правоохранительных органах региона.

Девушке было 23 года. Преступник попал на видео. Предположительно, это бывший парень убитой, которому 25 лет. Его объявили в розыск.

КП-Новосибирск выясняет подробности.

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