Полицейский назвал места в Новосибирске, где чаще всего промышляют карманные воры

Рузалин Исмагилов рассказал, в каких местах Новосибирска промышляют карманные воры. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Карманные воры, промышляющие в Новосибирске, зачастую – приезжие из других городов и даже из других стран. Об этом рассказал командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Новосибирску Рузалин Исмагилов.

- Это приезжие из других регионов, из ближнего зарубежья, которые приезжают сюда ради наживы. В том числе - из Омска, Барнаула, Кемерово. Работают месяц, или чуть меньше и уезжают. В своих регионах они примелькались, поэтому едут в другой регион, где информации по ним не так много, - рассказал КП-Новосибирск Рузалин Исмагилов.

По его словам, карманники часто работают в общественном транспорте и на остановках.

- В том числе - в местах пересадок, на ключевых узлах. Это такие места, как площадь Карла Маркса, площадь Калинин, площадь Ленина, метрополитен, - добавил командир батальона.

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