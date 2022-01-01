Полицейский назвал места в Новосибирске, где чаще всего промышляют карманные воры

Рузалин Исмагилов рассказал, в каких местах Новосибирска промышляют карманные воры.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Карманные воры, промышляющие в Новосибирске, зачастую – приезжие из других городов и даже из других стран. Об этом рассказал командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Новосибирску Рузалин Исмагилов.
- Это приезжие из других регионов, из ближнего зарубежья, которые приезжают сюда ради наживы. В том числе - из Омска, Барнаула, Кемерово. Работают месяц, или чуть меньше и уезжают. В своих регионах они примелькались, поэтому едут в другой регион, где информации по ним не так много, - рассказал КП-Новосибирск Рузалин Исмагилов.
По его словам, карманники часто работают в общественном транспорте и на остановках.
- В том числе - в местах пересадок, на ключевых узлах. Это такие места, как площадь Карла Маркса, площадь Калинин, площадь Ленина, метрополитен, - добавил командир батальона.
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