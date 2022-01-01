Два человека погибли в ДТП в новогоднюю ночь в Новосибирске

Смертельная авария произошла в 6.50. ФОТО: ГИБДД Новосибирска.

Сотрудники новосибирской автоинспекции зафиксировали первое смертельное ДТП в новом году. Авария произошла, когда на дорогах было практически пусти – в 6.50.

- Водитель 1987 года рождения, на автомобиле Subaru Legacy, двигался по улице Красный проспект, со стороны улицы Советской, в сторону улицы Фабричной, в пути следования у дома 2 по улице Красный проспект, совершил наезд на препятствие, - сообщает ГИБДД Новосибирска.

Препятствием оказалась бетонная опора моста. Столкновение с ней стало смертельным для водителя и его 33-летнего пассажира.

Пострадал и другой пассажир – 34-летняя женщина. Она доставлена в больницу.

Учитывая время аварии, можно предполагать, что люди возвращались после празднования новогодней ночи.

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