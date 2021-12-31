Звездопад Квадрантиды в Новосибирске в январе 2022 года: где наблюдать, когда будет пик

Наблюдать звездопад можно с 3 января 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звездопад Квадрантиды в Новосибирске в январе 2022 года можно будет наблюдать вплоть до 12 числа. Своего пика он достигнет в ночь с 3 на 4 января: в это время скорость потока достигнет 120 метеоров в час, а это значит, что за одну минуту можно увидеть 1-2 метеора.

— Лучше всего звездопад наблюдать с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом, — сообщают астрономы Московского планетария.

В 2022 году условия для наблюдения Квадрантиды будут благоприятными, потому что не помешает Луна.

Член совета Новосибирского Астрономического общества, специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, что Квадрантиды являются ежегодным метеорным потоком.

Этот «метеоритный дождь» назвали в честь созвездия Стенной Квадрант, в котором находится его радиант (место на небесной сфере, где появляются метеоры, принадлежащие к метеорному потоку). Как объяснил специалист, название созвездия устарело, и в настоящее время Квадрантиды принадлежат созвездию Волопаса.

— Первые метеоры-Квадрантиды в этом году появились 28 декабря, а максимум ожидается уже в следующем году — 3 января 2022 года. Метеорные потоки вызываются попадающими в нашу атмосферу твердыми частицами из роев, оставленных кометами. И поскольку эти рои пересекают орбиту нашей планеты в определенных местах, то и «звездопады» выпадают на определенные даты, которые всегда известны. Поток Квадрантиды знаменит тем, что всегда выпадает на новогодние праздники — с 28 декабря по 7 января, — рассказывает специалист планетария.

Для наблюдения Квадрантид, по словам Олега Кашина, нужно оказаться на открытой местности, подальше от яркого света городских огней. Однако во время самого яркого периода метеоритного потока в Новосибирске будет 16 часов дня, поэтому его нельзя будет увидеть.

— Придется дождаться ночи с 3 на 4 января, и в 2 часа 30 минут смотреть на северо-восток. Именно там в это время будет находиться радиант метеорного потока Квадрантиды. К половине седьмого утра точка радианта уже окажется на востоке высоко в небе, и шансы в предутренние часы увидеть «падающие звезды» увеличатся. Поток не очень богат на метеоры, а это значит, что нужно запастись терпением, — пояснил Олег Кашин.

И если 3 января можно будет порадоваться звездопаду, то 4 января Земля окажется настолько близко от Солнца, что можно будет увидеть самый большой солнечный диск в 2022 году.

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