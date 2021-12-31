Сибирячка перевела деньги на карту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске мошенники украли у женщины 12 тысяч рублей под предлогом фотосессии. Женщина нашла группу в социальных сетях. Она называлась «Фотосессия к Новому году» .

— Сибирячка решила воспользоваться предлагаемыми услугами и написала администратору. Ей дали реквизиты, куда нужно перевести деньги. Женщина перевела на карту мошенникам 12 138 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

После того, как деньги поступили на счет администраторы группы пропали. Сибирячка обратилась за помощью к правоохранителям.

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