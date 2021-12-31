В Новосибирске мужчина украл кабель на 150 тысяч рублей

Правоохранители обыскали дом мужчины.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске мужчина украл силовой кабель с крана. Инцидент произошел в Ленинском районе.
— Мужчине 31 год. Когда обнаружили пропажу, то сразу же обратились к правоохранителям. Сибиряка задержали. Ущерб составил 151.175 рублей — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Дома у него провели обыск и нашли тот самый кабель.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Новосибирцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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