Новосибирский левша нарисовал крохотную елку внутри елочной игрушки к Новому году 2022

Крохотный рисунок внутри елочной игрушки. Фото: стоп-кадры из видео

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин по прозвищу «новосибирский левша» сделал елочные игрушки в виде снежинок, а в центр поместил крохотные рисунки новогодних атрибутов. «Новосибирский левша» очень тонкой кистью нарисовал праздничную елку и колокольчик. Видео он разместил на своих страницах в социальных сетях.

— Под новый год мы переехали в новую квартиру! Новый год будем встречать здесь! У меня появился свой кабинет. Правда мебель до нового года сделать не успели — перенесли на середину января. Как только мой кабинет будет готов — сделаю видео экскурсию, — поделился мастер на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Он поздравил всех с наступающим праздником и пожелал здоровья, мира и радости в душе.

Владимир Анискин прославился своими скульптурами, которые умещаются на кончике конского волоса, срезе зерна или в игольном ушке. Так, например, в 2016 году он сделал самые маленькие в мире книжки, которые в 88 раз меньше тех, что попадали раньше в книгу рекордов Гиннеса.

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