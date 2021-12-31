В Новосибирске модернизируют пять трамвайных вагонов прошлого века за 101 миллион рублей

Новые трамвайные вагоны будут вмещать до 150 новосибирцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять трамвайных вагонов середины прошлого века отремонтируют в Новосибирске. «Горэлектротранспорт» ищет подрядчика, который модернизирует вагоны модели 71-605 за 101 миллион рублей. Информация об электронном аукционе появилась на сайте госзакупок в среду, 29 декабря.

— Срок выполнения работ по модернизации 1 трамвайного вагона — в течение 60 календарных дней с даты передачи вагона Подрядчику при условии перечисления Заказчиком авансового платежа. Общий срок выполнения работ по модернизации всех 5 трамвайных вагонов — не позднее 31 декабря 2022 года. Гарантийный срок — 6 месяцев или 35 000 км пробега (что наступит раньше) с даты ввода вагона в пассажирскую эксплуатацию, — указано в техническом задании.

Начальная цена аукциона — 101 250 000 рублей. Внутри вагонов должны будут постелить антискользящий и износостойкий линолеум, а внутреннюю отделку выполнят из негорючего светлого пластика. Всего в каждом вагоне будет по 29 антивандальных сидений с велюровым покрытием, при этом максимальная вместимость — 150 человек. Также в каждом вагоне будет установлена система видеонаблюдения и информационное табло.

Первые трамвайные вагоны модели 71-605 производились в СССР в 1963 году. Теперь, в 2022 году, в усовершенствованных вагонах появятся откидные платформы для людей с ограниченными способностями к передвижению и специальные площадки в центре вагона для инвалидных колясок.

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