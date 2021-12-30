В Новосибирске директора школы оштрафовали за превышение числа учеников . Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор оштрафовал директора школы N 67 в Новосибирске. Это — единственное образовательное учреждение на улице Большевистской, где сейчас активно строятся новые ЖК. По информации издания «Сибкрай», в ноябре специалисты Роспотребнадзора провели проверку школы.

— У МБОУ СОШ No76 имелась возможность для соблюдения вышеназванных правил, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, — говорится в документе Роспотребнадзора.

Причина, по которой школа переполнена, заключается в высокой плотности застройки:

— Если участок закреплен за школой, то я обязана принять ученика. Если я отказываюсь брать кого-то, то родители могут обращаться с жалобами в прокуратуру, мэрию, с жалобами на отказ, — рассказала Надежда Равлюк.

Таким образом, школа обязана принять любого ученика с микроучастка. Стройка новых домов идет активно, а новых образовательных учреждений там нет. На случившееся внимание обратили активисты.

— Причем в этой ситуации директор? Я вообще не понимаю. Она не является ответственным лицом за строительство в городе. Почему у органов не возникает вопросов к мэру города, к департаменту архитектуры и строительства, к департаменту земельных отношений? Они ответственны за выделение земельных участков для новых школ, — дал комментарий журналистам председатель совета отцов Сергей Майоров.

Сама Надежда уже подала жалобу в Роспотребнадзор, а также иск в Октябрьский районный суд, чтобы обжаловать штраф. В этом ее поддерживают родители учеников и просят обратить внимание мэрии на это дело.

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