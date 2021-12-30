В Новосибирске назначали новый аукцион на достройку станции метро «Спортивная»

В Новосибирске назначили новый аукцион на достройку станции «Спортивная». Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске назначили новый аукцион на достройку станции «Спортивная». О начале торгов объявили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Как сообщается на сайте Госзакупок, на работы планируется выделить 631, 2 миллиона рублей из городского и областного бюджетов на 2022 год. От подрядчика требуется выполнить реконструкцию напольных комплексов автоматики и телемеханики управления движением поездов, обеспечить электроснабжение контактного рельса, отремонтировать здание тягово-понизительной подстанции, а также выполнить пуско-наладочные работы.

Подать на аукцион заявку можно будет до 10 января. А сами работы, согласно документации, должны быть завершены до 30 июня 2022 года.

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