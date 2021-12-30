В Новосибирске ночью неизвестный поджег автомобиль Infiniti на парковке

В Новосибирске ночью неизвестный поджог автомобиль Infiniti на парковке. Фото: стоп-кадр.

В ночь на четверг, 30 декабря, в Новосибирске сгорел автомобиль Infinity. Машину поджег неизвестный и скрылся. Информация о ЧП появилась в соцсетях.

— Примерно в час ночи по адресу Юности, 1, подожгли автомобиль Infiniti. Пироман сразу после совершения преступления сел в подъехавший черный автомобиль и скрылся, предположительно, в Hyundai Solaris, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

Помимо «Инфинити» пострадали еще две машины. Известно, что очевидцы пытались сбить пламя огнетушителями, а еще забрасывали его снегом. Окончательно справились с огнем пожарные.

— В 1:23 выехали на место ЧП. На момент прибытия установлено, что горел автомобиль, была угроза перехода огня на соседние машины. Минута потребовалась, чтобы ликвидировать открытое горение. В два часа ночи пожар потушили полностью. В результате ЧП огонь повредил автомобиль «Инфинити» на площади 3 квадратных метра, также огонь повредил пластиковые покрытия и лакокрасочные элементы рядом припаркованных авто — «Нива», Toyota RAV4 и Honda Civic. Причина пожара устанавливается, — прокомментировали ЧП корреспонденту КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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