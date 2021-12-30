Стекло выбил пассажир.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске пассажир такси разбил стекло в машине. Инцидент произошел в Первомайском районе на улице Твардовского.
— Водитель обратился за помощью к правоохранителям. Он позвонил и рассказал о произошедшем, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, что недавно «Комсомолка» писала про еще один конфликт между пассажиркой и водителем такси. Женщина обвинила его в краже сотового телефона. Ущерб составил 70 тысяч рублей.
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