Стекло выбил пассажир. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске пассажир такси разбил стекло в машине. Инцидент произошел в Первомайском районе на улице Твардовского.

— Водитель обратился за помощью к правоохранителям. Он позвонил и рассказал о произошедшем, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что недавно «Комсомолка» писала про еще один конфликт между пассажиркой и водителем такси. Женщина обвинила его в краже сотового телефона. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

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