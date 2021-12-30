Сибиряк, отобравший у подростка телефон, предстанет перед судом

Обвиняемый украл два телефона и золотую цепочку на 20 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

За кражу и избиение подростков перед судом предстанет вор-рецидивист из Бердска. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Новосибирской области.

— Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего жителя Искитимского района в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья), — указано в сообщении на сайте следкома.

По версии следователей, в Бердске обвиняемый попросил позвонить у 17-летнего подростка, но потом вместо того, чтобы вернуть мобильник, ударил парня по голове и сбежал с телефоном. На следующий день обвиняемый украл у второй жертвы — снова 17-летнего подростка — телефон и золотую цепочку с подвеской, ударил его по лицу и скрылся. В сумме все украденные вещи стоили 20 тысяч рублей.

Подростки рассказали все родным, а те подали заявления в полицию. Мужчину поймали, он признался в преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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