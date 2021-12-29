Ученые из НГТУ придумали, как вылечить спину за 4 сеанса

Еще одна разработка НГТУ, которая поможет растягивать позвоночник. Фото: НГТУ

Новосибирский государственный технический университет вошел в программу Минобрнауки России «Приоритет 2030». И один из проектов НГТУ — «Новые инженерные решения и искусственный интеллект для биомедицины». Так, ученые представили сразу две новые разработки. Речь идет тракционном столе с пневматическими приводами и реабилитационной машине после инсульта и травм позвоночника. К примеру, тракционный стол предназначен для растягивания позвоночника человека.

— Если у человека болит спина, то за 4-5 сеансов эта проблема уходит. Прямых аналогов у разработки нет. Сейчас у нас есть работающая машина-демонстратор. Наша задача — довести ее до удобного использования, и нам нужны медицинские методики, — рассказал руководитель разработки доцент кафедры проектирования технологических машин и кафедры теоретической и прикладной информатики Алексей Цыгулин.

Что касается реабилитационной машины, то это — «некий экзоскелет наоборот»:

— То есть мы закрепляем человека в машине, которая представляет собой спину и ноги. И далее машина выполняет движения, характерные для ходьбы. Мы можем имитировать ходьбу достаточно точно, в отличие от зарубежных аналогов, где ногами человека управляют ассистенты, — пояснил Алексей Цыгулин.

Такая разработка позволит распределить нагрузку на суставы и мышцы равномерно и таким образом ускорить восстановление пациента в 2 раза. По словам Цыгулина, эскизный проект уже есть, и в 2022 году начнется работа над проектированием деталей машины.

— Нас уже включили в программу, нам выдали лабораторию, мы закупили электроприводы, наладили взаимодействие с Техноцентром, чтобы изготавливать какие-то элементы, закупили ПО. Проект движется, результатов пока мало, но работа ведется активно. Сейчас мы ищем медицинских партнеров. Запрос на такие вещи существует, цена у приборов очень высока. Мы же хотим сделать наши машины существенно дешевле, — подытожил Цыгулин.

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