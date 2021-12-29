Новосибирцу, пытавшему раскаленным утюгом 91-летнего дедушку, вынесли приговор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске вынесли приговор 45-летнему новосибирцу, который убил родного дедушку. В отношении него возбудили и расследовали уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство лица в беспомощном состоянии, с особой жестокостью». Об этом в среду, 29 декабря, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие и суд установили, что с 26 по 28 февраля 2021 года новосибирец находился в квартире дома на улице Бетонной в Новосибирске. Там он распивал спиртное. На пьяную голову он поссорился с родным 91-летним дедушкой. Подсудимый жестоко избил старика — 13 раз ударил пенсионера по голове, шее, туловищу и рукам. После этого он не менее 10 раз приложил раскаленный утюг к голове, шее, телу и конечностям дедушки. При этом пенсионер находился в сознании. Своими действиями он причинил пожилому мужчине невыносимые страдания и мучения, — уточнили подробности в Следкоме.

В результате таких издевательств пенсионер умер. Внук-изверг вину в содеянном признал частично.

Суд признал садиста виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд ограничил ему свободу на 2 года.

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