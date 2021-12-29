Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-9°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 декабря 2021 12:54

В Новосибирске вынесли приговор чиновникам, попавшимся на взятках и подлоге в НИИ электронных приборов

Они нанесли ущерб Минобороны РФ на сумму свыше 60 миллионов рублей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Новосибирске вынесли приговор чиновникам, попавшимся на взятках и подлоге в НИИ электронных приборов

В Новосибирске вынесли приговор чиновникам, попавшимся на взятках и подлоге в НИИ электронных приборов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 29 декабря, Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему управляющему директору НИИ электронных приборов Амиру Алямову и экс- руководителю представительства Минобороны РФ в институте Анатолию Заливину. Их признали виновными в даче и получении взяток. Об этом КП-Новосибирск сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

— Следствие установило, управляющий директор института передал военному представителю взятки в виде денег и услуг имущественного характера на общую сумму свыше 2,3 млн рублей. Взятки предоставлялись за подписание заключений с недостоверными сведениями о стоимости продукции предприятия. В результате завышения цены государственных контрактов Министерству обороны России нанесен ущерб в размере свыше 60 млн рублей, — уточнили в региональном УФСБ.

Известно, что Алямова приговорили к 6 годам колонии строгого режима и возмещению ущерба. А Заливина — к 5 годам в колонии строгого режима. Он также должен возместить ущерб. Осужденным также запретили занимать должности на государственной службе. Алямова суд лмшил государственной награды, а Залимова — воинского звания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.