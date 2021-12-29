В Новосибирске вынесли приговор чиновникам, попавшимся на взятках и подлоге в НИИ электронных приборов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 29 декабря, Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему управляющему директору НИИ электронных приборов Амиру Алямову и экс- руководителю представительства Минобороны РФ в институте Анатолию Заливину. Их признали виновными в даче и получении взяток. Об этом КП-Новосибирск сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

— Следствие установило, управляющий директор института передал военному представителю взятки в виде денег и услуг имущественного характера на общую сумму свыше 2,3 млн рублей. Взятки предоставлялись за подписание заключений с недостоверными сведениями о стоимости продукции предприятия. В результате завышения цены государственных контрактов Министерству обороны России нанесен ущерб в размере свыше 60 млн рублей, — уточнили в региональном УФСБ.

Известно, что Алямова приговорили к 6 годам колонии строгого режима и возмещению ущерба. А Заливина — к 5 годам в колонии строгого режима. Он также должен возместить ущерб. Осужденным также запретили занимать должности на государственной службе. Алямова суд лмшил государственной награды, а Залимова — воинского звания.

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