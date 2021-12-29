Полицейские ищут пешехода, напавшего с револьвером на новосибирского шоумена. Фото: ГУ МВД по НСО.

Новосибирские полицейские разыскивают прохожего, угрожавшего револьвером Антону Седову, местному шоумену и радиоведущему. Известно, что инцидент произошел 27 декабря на перекрестке улиц Советской и Державина в Центральном районе города.

— В ходе дорожного конфликта неизвестный мужчина угрожал пистолетом второму участнику движения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Как рассказал КП-Новосибирск Антон Седов, он отобрал у агрессора оружие и отнес его в отдел полиции. Револьвер направили на экспертизу.

— Человек был с оружием. Скрылся. Где он сейчас, непонятно. Неизвестно, что у него еще есть дома. Таких нужно искать, — сказал КП-Новосибирск Антон Седов.

Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности прохожего.

Всех, кому что-то известно о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по номерам: 8 (383) 232165, 8 923-104-17-77. Анонимность гарантирована.

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