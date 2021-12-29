В России в 2022 году на 15-20% взлетят цены на норковые шубы

В 2022 году норка подорожает на 15-20%. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пандемия коронавируса весомо повлияла на мировой меховой сектор. Так, 25% мирового производства и 30-35% мировой торговли были уничтожены. Если сравнивать последние три года, в 2019 году 23% шкурок норки во всем мире были датского производства, в 2020 году на датскую норку пришлось 20%, а в 2021 году — 0%.

Кроме того, до 2022 года в Дании ввели мораторий на разведение норок. Стоит учесть и то, что Дания была источником маточного стада для производителей из других стран. Теперь же вся селекционная работа уничтожена. Что касается России, то сейчас не ясно, на какой период времени стране хватит запаса норковых шкурок.

— Мы сможем работать некоторое время. Кроме того, остается дикий мех — соболь, куница. И остается российское производство норки. В этом году в России тоже будет сильный спад производства из-за жаркого лета. Но на рынке еще остаются Польша, Китай, и есть небольшие запасы в Дании. За два-три года эти запасы будут переработаны и проданы. Дальше никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация, — рассказал директор «Дома меха Татьяны Дорожкиной» Сергей Дорожкин NEWS.ru.

По словам Дорожкина, производство меховых изделий сократится. Массовых продаж не будет, и из отрасли уйдут сетевые магазины. В перспективе норковые шубы станут люксовым товаром. А цены на них в 2022 году могут взлететь не менее чем на 15-20%.

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