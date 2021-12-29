Еще 16 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Еще 377 человек заразилилсь коронавирусом. Фото: ИВАНОВА Диана

29 декабря оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу. За сутки скончались еще 16 пациентов.

— Это были мужчины в возрасте от 43 до 72 лет и женщины от 55 до 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 207 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации оказались 301 пациент, среди них 37 человек — на ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 3 116 человек, в том числе 40 детей.

Всего COVID-19 с начала эпидемии заразились 93 941 человек — за последние сутки их прибавилось 377. Также за последний день выздоровели 364 пациента — за все время пандемии их стало 64 016 человек.

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