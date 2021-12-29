Ученые СО РАН назвали способ определить источник вони в Новосибирске

Ученые собрали несколько проб воздуха.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Ученые из Новосибирского института органической химии Н. Н. Ворожцова установили предполагаемый источник неприятного запаха в городе, на который регулярно жалуются люди.
— Ученым была поставлена задача современными методами идентифицировать дурно пахнущие вещества в пробах атмосферного воздуха в районах их потенциальных источников и в Новосибирске, — сообщили в пресс-службе СО РАН. — В качестве потенциальных источников запаха, ученые, вместе со специалистами Минприроды региона выбрали территорию навозонакопителей АО «Кудряшовское» и территорию вблизи выпуска сточных вод аэропорта Толмачево (Толмачевские Согры). Отбор проб осуществлялся специалистами ЦЛАТИ по СФО по заявкам Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
В результате исследований ученым удалось выявить определенные маркерные соединения, характерные для навозных и канализационных запахов около двух потенциальных источников неприятного запаха. Эти данные позволят установить непосредственно сами источники запахов, когда специалисты в следующий раз будут брать их в городе.
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