В Новосибирске полицейские поймали наркодилера, обустраивающего в лесу «тайник»

Наркодилер хотел закопать закладки в снегу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске полицейские и спецназовцы задержали парня, обустраивающего в лесу «тайник» с наркотиками.

— Полицейским при силовой поддержке спецназа полиции «Гром» в лесополосе в Заельцовском районе Новосибирска задержан 26-летний мужчина, который намеревался оборудовать тайник с запрещенным веществом, — рассказали в пресс-службе областного МВД.

Молодой человек закупил оптом несколько партий «синтетики», расфасовал вещества по пакетикам и попытался заложить среди деревьев тайники-закладки, но его поймали с поличным. Во время обыска жилья задержанного полицейские нашли пять видов наркотиков на 1,2 килограмма.

Наркодилера арестовали и завели на него уголовное дело статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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