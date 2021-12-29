В Новосибирске загорелось кафе на улице Фрунзе

Кафе загорелось вечером. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске, вечером во вторник, 28 декабря загорелось кафе в Центральном районе. К счастью, на место оперативно прибыли пожарные.

На место оперативно прибыли пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО

— В половину десятого вечера пожарные выехали на сообщение о возгорании в кафе по улице Фрунзе. Первые подразделения прибыли на место спустя четыре минуты после вызова: из-под крыши кафе шел дым, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Звено газодымозащитной службы направилось внутрь задымленного помещения, чтобы проверить, нет ли там людей. В этом время пожарные при помощи трехколенной лестницы стали тушить огонь.

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО

Справиться с пламенем пожарным удалось меньше, чем за полчаса. Открытое горение было ликвидировано в 22:04. Погибших и пострадавших в результате произошедшего не было. Огонь повредил вентиляцию в здании, мебель и отделку на площади 20 квадратных метров. Причину случившегося установят позже дознаватели МЧС.

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