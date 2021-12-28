Умер Дмитрий Беляев — известный новосибирский финансист

Дмитрий Беляев — известный финансист и бывший заместитель гендиректора «Сибмоста». Фото: соцсети
В Новосибирске скончался Дмитрий Беляев — известный финансист и бывший заместитель гендиректора «Сибмоста». Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.
— Умер Дмитрий Беляев. В разных историях бывали, интересные проекты делали, а тут совершенно внезапно — ковид, — написал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.
Дмитрий Беляев родился в 1969 году. Он учился в НГУ и закончил его с отличаем в 1991 году. Долгое время работал в крупных городских банках, а также занимал высокие должности предприятиях в транспортной сфере. В том числе — был замдиректора по финансам компании «Сибмост».
КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Беляева.
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