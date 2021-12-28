Новосибирская елка попала на последнее место среди самых красивых новогодних деревьев

Новосибирская елка попала на последнее место самых красивых новогодних деревьев. Фото: Анна Алексеева.

Специалисты портала SuperJob выяснили, в каком российском городе-миллионнике самая красивая ель. Для этого они провели опрос среди 9000 представителей экономически активного населения крупных городов. На последней строчке рейтинга оказалась ель, установленная в Новосибирске.

— В Новосибирске главную ель города одобрили 43% опрошенных. Горожан смущает то, что дерево установили рядом с катком очень специфичной формы, — говорится в сообщении специалистов портала.

На первом месте самых красивых новогодних елей — елка в Уфе. Ее новогоднее убранство пришлось по душе 67% респондентов. Красноярской елочкой, которая считается самой высокой, довольны 59% опрошенных.

В опросе приняли участие жители городов-миллионников старше 18 лет, которые видели главную новогоднюю ель своего города.

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