В Новосибирске общежитие с людьми продали на аукционе за 37 миллионов рублей

В общежитии живут пенсионеры и инвалиды
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске продали бывшее общежитие завода с 44 жильцами на ОбьГЭС за 37 миллионов рублей на торгах 22 декабря. Владельцем «душ» стала алтайская компания ООО «АлтАвто». Информация об аукционе появилась на Федресурсе.
Здание площадью 1756,7 квадратных метра с подвалом расположено на улице Ветлужской, 3. Начальная стоимость на торгах составляла 9,38 миллиона рублей.
Ранее общежитие принадлежало обанкротившемуся «Опытному заводу». Пенсионеры и инвалиды, которые попали к «АлтАвто» вместе со своим домом, боятся выселения.
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