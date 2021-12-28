В Новосибирске общежитие с людьми продали на аукционе за 37 миллионов рублей

В общежитии живут пенсионеры и инвалиды Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске продали бывшее общежитие завода с 44 жильцами на ОбьГЭС за 37 миллионов рублей на торгах 22 декабря. Владельцем «душ» стала алтайская компания ООО «АлтАвто». Информация об аукционе появилась на Федресурсе.

Здание площадью 1756,7 квадратных метра с подвалом расположено на улице Ветлужской, 3. Начальная стоимость на торгах составляла 9,38 миллиона рублей.

Ранее общежитие принадлежало обанкротившемуся «Опытному заводу». Пенсионеры и инвалиды, которые попали к «АлтАвто» вместе со своим домом, боятся выселения.

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