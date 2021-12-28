В Новосибирске двое мужчин напали на девушку в подъезде

Неизвестные напали на девушку в подъезде. Фото: кадры из видео АСТ-54

За жительницей Новосибирска в подъезд зашли двое неизвестных: они душили её и хотели ограбить, но испугались приехавшего лифта. Об инциденте, который случился в понедельник утором, 27 декабря, новосибирцы рассказали в группе «АСТ-54».

— В 5-м подъезде нашего дома по адресу Виталия Потылицына, 7, двое неизвестных парней напали на девушку, душили, хотели отобрать телефон, — сообщил свидетель происшествия, опубликовавший видео с камер наблюдения.

По словам очевидца, завершить задуманное мужчинам помешал приехавший лифт. Нападавшие испугались, что их увидят, и выбежали обратно через главный вход.

— По данному факту есть обращение в полицию, проводится проверка, — прокомментировали инцидент КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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