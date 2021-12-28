В новосибирском колледже парень ударил одногруппницу в живот и разорвал ей кишечник

Парень может попасть за решетку в результате глупой игры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирском «Новоколледже» 16-летний парень проверил пресс одногруппницы на прочность, ударив студентку кулаком в живот. После этого у девочки случился разрыв кишечника: инфекция попала в брюшную полость. А вот парню теперь грозит срок.

— Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело. Назначен и проводится ряд необходимых экспертиз. По результатам расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — уточнила корреспонденту КП-Новосибирск и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию с общественностью и СМИ Екатерина Петрушина.

Пока в Следкоме не дают комментариев по поводу статьи: то ли это умышленное, то ли неумышленное причинение вреда. Родители и парня, и девушки уверены, что пострадала девочка в результате глупой случайности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.