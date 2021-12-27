В Новосибирске в сквере у оперного театра вырубят клены

В Новосибирске в сквере за Оперным театром вырубят клены. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске в сквере за оперным театром вырубят клены. Таким образом, рекреационную зону за НОВАТом готовят к последующему озеленению. Вырубит старые деревья необходимо для того, чтобы там без проблем могли прижиться новые.

Как пояснили в пресс-центре мэрии, избавиться планируется от женских экземпляров ясенелистоного клена, который является инвазивным. Проводить работы по облагораживанию городских зеленых зон планируется и в других локациях.

— Во вторник, 28 декабря, специалисты лесного отдела МКУ «Горзеленхоз» снесут 11 аварийных деревьев в квартале № 66 Первомайского участкового лесничества (ориентир: улица Правобережная), — сообщили в пресс-центре мэрии. — А в среду, 29 декабря, планируется снести шесть аварийных деревьев в квартале № 81 Первомайского участкового лесничества (ориентир: улица Черемушная, 8/1, улица Солнечногорская, 11).

Все работа согласованы с регламентом Новосибирского городского лесничества.

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