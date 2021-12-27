В Новосибирской области двое подростков избили и ограбили ветерана труда

15-летний и 17-летний подростки избили и ограбили 55-летнего мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области 15-летний и 17-летний подростки избили и ограбили 55-летнего мужчину, с которым вместе выпивали. Сейчас против парней возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

— Вечером 19 декабря парни выпивали вместе с 55-летним мужчиной у него дома по улице Северная в Коченевском районе, — рассказали в областном Следственном комитете. — В разгар застолья подростки напали на мужчину и начали избивать его руками и ногами. — Потом они забрали из дома мужчины внешний аккумулятор и серебряные серьги на 2500 рублей и сбежали.

Однако через некоторое время их все же задержала полиция. На время расследования подростки, по решению суда, были отправлены под стражу.

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