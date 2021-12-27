Прокуратура просит суд запретить продажу овощей с фур под Новосибирском. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Новосибирского района просит запретить торговлю овощами с фур на улице Малыгина в Верх-Тулинском сельсовете. Об этом говорится на сайте Новосибирского районного суда, куда сотрудники ведомства отправили свои требования.

— На указанном земельном участке продают овощи из полуприцепов большегрузов. При этом участок для складирования мусора там отсутствует. Из-за чего гнилые овощи, фрукты и прочие отходы оставляют на смежном с территорией земельном участке, — говорится в сообщении на сайте суда.

В прокуратуре уверены, такая торговля опасна — она создает угрозу покупателям, которые приобретают там овощи и фрукты.

Дело о запрете продажи овощей с фур Новосибирский районный суд рассмотрит 27 января.

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