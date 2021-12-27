Жители села в Новосибирской области попросили губернатора не строить рядом с ними полигон

Жители Плотниково выступили против строительства мусорного полигона. Фото: Кадр из видеообращения жителей
Дачники и жители села Плотниково в Новосибирской области вышли на улицу с плакатами и записали видеообращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой не размещать рядом мусорный полигон. Видео они опубликовали в группе в социальной сети «Вконтакте», посвященной экологическим темам.
— Рост заболеваний населения, таких как онкология, иммунодефициты и легочные заболевания, будут на вашей совести, господа чиновники. Как и оставленная мусорная пустыня для наших детей и внуков, — пообещали жители в обращении.
Участок возле сел Раздольное, Плотниково и Жеребцово, который власти Новосибирской области рассматривают в качестве места для будущего мусорного полигона, окружен природой: лес, реки и села со всеми 30 тысячами жителей могут быть заражены вредными выбросами со свалки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер