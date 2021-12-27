В Новосибирске будут судить мужчину, хотевшего убить знакомую на даче. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске будут судить мужчину, который чуть не убил свою знакомую. Инцидент произошел на даче в СНТ «Ивушка» в сентябре 2021 года. В отношении сибиряка завершили расследование уголовного дела по нескольким статьям. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

— 5 сентября 2021 29-летний злоумышленник вместе с 33-летней знакомой был на участке в СНТ «Ивушка» Советского района. Там они распивали спиртное. Затем они поссорились, и мужчина напал на женщину. Он с силой нанес ей удары в область туловища, лица, головы, рук и ног, а также укусил сибирячку за щеку. Довести свои преступные действия, направленные на убийство, до конца фигурант по делу не смог, так как на место ЧП явились его знакомые. Они становили обвиняемого, а потерпевшую отвели в дом. Там женщине оказали первую помощь, — рассказали подробности в Следкоме.

Агрессору запретили заходить в дом. Однако он все же пробрался туда и продолжил бить потерпевшую. При этом он грозился убить ее. Знакомые вновь остановили фигуранта. Они вызвали на место ЧП полицию. Полицейские задержали сибиряка и доставили его к следователю.

В ближайшее время дело новосибирца с утвержденным обвинительным заключением поступит в суд. Там его рассмотрят по существу.

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