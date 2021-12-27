242 человека выздоровели от коронавируса в Новосибирской области

Выздоровевших за сутки новосибирцев впервые оказалось больше, чем заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 декабря оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу.

— За сутки прибавилось 242 выздоровевших, а заболевших — 374 человека. За все время пандемии в регионе было зарегистрировано 93 182 случая коронавируса, а выписались из больниц 63 293 пациента, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

Скончались еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год, 62 года, 64 года, 68 лет и женщины в возрасте 61 год, 73 года, 74 года, 74 года, 75 лет, 79 лет, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 178 человек.

В отделениях реанимации оказались 329 пациентов, среди них 41 человек — на ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 3 386 человек, в том числе 47 детей.

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