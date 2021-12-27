В Новосибирске 17-летний водитель без прав попал в больницу после ДТП. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В Новосибирске 17-летний юноша сел за руль «ВАЗа» без прав. Его необдуманный поступок обернулся ДТП. Сейчас парень в больнице. А еще ему грозит штраф. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
— Авария произошла в субботу, 25 декабря, у дома 103/1 на улице Богдана Хмельницкого. 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» столкнулся с автомобилем Honda Torneo, который двигался в сторону улицы Писемского, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В ДТП пострадал 17-летний водитель «ВАЗа» — его госпитализировали с сотрясением мозга.
В ГИБДД добавили, что парню, который сел за руль без прав, грозит штраф до 15 тысяч рублей.
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