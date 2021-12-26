В Новосибирске Деды Морозы и Снегурочки получают по 5 тысяч рублей за 25 минут

Деда Мороза и Снегурочку зовут на праздники чаще всего. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске наступает пора детских утренников, на которых вскоре снова станут востребованы различные аниматоры. В преддверии Нового года больше всего спросом пользуются каноничные Дед Мороз и Снегурочка. Их взрослые зовут не только на праздники, но и просто к себе домой, чтобы подарить ребенку настоящее чудо. Однако обойтись такая инициатива сибирякам может в прямом смысле очень дорого: цены на короткую программу со сказочными персонажами варьируются от символических 500 рублей до целых 5 тысяч рублей за час.

Самый бюджетный вариант Деда Мороза и Снегурочки. Фото: avito.ru

Так, сейчас на сайте «Авито Новосибирск» самый бюджетный вариант Деда Мороза и Снегурочки — 500 рублей. За эти деньги аниматоры обещают записать для ребенка 10-минутное видеопоздравление. Правда, такая привлекательная цена действует только с 20 по 30 декабря. В саму новогоднюю ночь ценник возрастет до 1000 рублей.

Самый бюджетный вариант Деда Мороза и Снегурочки. Фото: avito.ru

А вот самый дорогой тариф у Дедушки и его внучки — 4999 рублей. За эту сумму авторы объявления обещают 25-минутную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой для ребенка.

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