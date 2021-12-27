Погода в Новосибирске на 27 декабря 2021 года: будет тепло и снежно

В Новосибирске тепло и снежно. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода в Новосибирске на 27 декабря 2021 года порадует горожан теплом. Синоптики обещают температуру в районе -6...-11 градусов.

— В понедельник, 27 декабря, в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снегопад. Температура воздуха ночью составит -9...-11 градусов, днем потеплеет до -6...-8 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода: они обещают новосибирцам температуру воздуха в районе -6...-8 градусов и снегопад на протяжении всего дня.

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