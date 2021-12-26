Незнакомец вернул девушке банковскую карту, сделав на нее перевод

Анастасии незнакомец отправил на карту рубль с смс-овоещением, что она потеряла карту. Фото: Анастасия Колесникова

Анастасия Колесникова приехала в Новосибирск из Амурской области к родственникам. В гостях решила покататься на катке около НОВАТа, все-таки это главная достопримечательность этой зимой. Каток понравился, эмоций было много. И вдруг, когда девушка засобиралась домой, ей пришла неожиданная SMS с пополнением счета на 1 рубль и текст: «Нашел карту». Собеседник указал свой номер телефона и попросил перезвонить.

- Я даже не заметила, что потеряла карточку! Мы уже сдали коньки и собирались идти в кафе, как вдруг неожиданно мне на карту упал рубль. Я сначала не поняла. А потом посмотрела по карманам и убедилась, что карты нет. Позвонила этому мужчине, и мы договорились встретиться на катке, - рассказывает КП-Новосибирск Анастасия.

Мужчина слово сдержал. Он подъехал к выходу с катка, туда же подошла и Анастасия. Девушка поблагодарила новосибирца и порадовалась предновогоднему чуду!

Вот так выглядело сообщение. Фото: Анастасия Колесникова

Разговор состоялся короткий: девушка просто поблагодарила новосибирца за неравнодушие, а тот лишь улыбнулся и уехал кататься дальше.

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