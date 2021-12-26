Жительница Новосибирска судится с больницей после смерти отца от коронавируса

Дочь жаловалась, что пенсионеру отключили кислород. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Новосибирска судится с больницей №11 после смерти отца от коронавируса. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре Ленинского района:

В октябре 2020 года у 67-летнего мужчины поднялась температура, пропали вкус и обоняние. Через три дня пенсионера забрали в инфекционный госпиталь про больнице №3, сделали рентген, выявили проблемы с легкими. Однако врачи отправили пациента домой с диагнозом «внебольничная пневмония легкой степени». Через трое суток больному стало хуже, и его отвезли в реанимацию городской больницы №11 и поместили на аппарат ИВЛ.

— 26 октября пациент уже не был на кислородной поддержке, что подтверждается смс- перепиской с истцом. Состояние пациента резко ухудшилось, через несколько часов мужчина был реанимирован, а через сутки умер, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.

Согласно справки о смерти, новосибирец скончался от легочного отека, пневмонии и коронавируса. Дочь пенсионера написала заявление в прокуратуру и потребовала 3 миллиона рублей компенсации морального вреда от руководства двух больниц. На днях завершилась экспертиза по этому делу.

— Ухудшение состояние здоровья пациента было обусловлено характером и тяжестью заболевания, возрастом, сопутствующией патологией. Экспертиза показала наличие дефектов в оказании медицинской помощи,но в причинно -следственной связи со смертью они не состоят, — сообщила КП-Новосибирск Олеся Аленина.

Однако эксперты указали на ошибки врачей: отсутствие плана лечения, при установлении диагноза ОРВИ не проведен тест на коронавирус.

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