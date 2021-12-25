В Сибири возбудили дело из-за чиновников, рискующих срывом отопительного сезона

Чиновники не заготовили достаточно угля. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Угроза отопительному сезону обернулась уголовным делом в Алтайском крае. Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин инициировал проверку, которая выявила проблемы в Локтевском районе.

В некоторых селах района запасы угля к началу сезона оказались недостаточными.

- Муниципальными унитарными предприятиями Успенского, Кировского, Масальского, Ремовского и Гилевского сельсоветов не сформирован установленный законодательством объем запасов угля. Фиксировались также обращения граждан о невозможности приобретения угля для личных нужд, - сообщает старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Прокуратура передала материалы проверки в следствие, и там возбудили уголовное дело о халатности.