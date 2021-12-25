В Новосибирске ГИБДД тестирует проверку автомобилей по QR-кодам

ГИБДД тестирует новый способ проверки документов. Фото: Александр БОЙКО

Госавтоинспекция Новосибирской области начинает использовать систему QR-кодов для проверки свидетельств о регистрации автомобилей. Чтобы взглянуть на документы, достаточно считать код – как в случае и с проверкой прививок.

Водитель может скачать код с помощью приложения «Госуслуги.Авто». Впрочем, те, кто предпочитает пользоваться классическими документами на бумаге, могут придерживаться этого способа.

Само же приложение открывает доступ и к другим функциям - оплате штрафов, записи на регистрацию транспорта и замену прав.

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