Водитель иномарки погиб из-за столкновения с грузовиком в Каргатском районе

Авария произошла субботним утром. Фото: УГИБДД Главного управления МВД России по Новосибирской области

Утром 25 декабря смертельное ДТП зафиксировано в Каргатском районе Новосибирской области. По данным ГИБДД, авария произошла в 10.25 на автодороге «Иртыш».

- Водитель, управляя автомобилем «Ниссан Санни», двигался со стороны Новосибирска в сторону Омск. На 1294-м километре автодороги Р-254 совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем ДАФ FT с полуприцепом, - сообщил КП-Новосибирск старший государственный инспектор УГИБДД Главного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Водитель машины, вылетевшей на встречную полосу, погиб. На вид ему – 50-60 лет. У 47-летнего водителя грузовика – ушибы и ссадины.

Пассажир легкового автомобиля погиб. Фото: УГИБДД Главного управления МВД России по Новосибирской области

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