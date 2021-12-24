В Новосибирске сотрудники МЧС нарисовали гигантскую новогоднюю открытку на льду озера

Такую открытку подготовили сотрудники МЧС, минприроды и волонтёры. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Новосибирске сотрудники МЧС эффектно поздравили сибиряков с Новым годом. Вместе со специалистами из минприроды и волонтерами они подготовили праздничную открытку из снега на льду котлована «Горский».

Работу выполнили за три часа. Фото: ГУ МЧС России по НСО

— Мы от всей души поздравляем наших граждан с наступающим Новым годом. Желаем его безопасно встретить и безопасно провести, — выступил заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области по гражданской обороне и защите населения полковник Виталий Панов.

Всего в создании открытке приняли участи 20 человек Фото: ГУ МЧС России по НСО

За три часа на льду создали 50-метровую открытку с изображением елки и соболя — символа Новосибирской области. Ее можно рассмотреть с Октябрьского моста и прибрежной зоны котлована «Горский».

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