В Новосибирске временно сузят проезжую часть на улице Бердышева

В Советском районе Новосибирска временно ограничат движение по некоторым улицам.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Советском районе Новосибирска временно ограничат движение по одной из улиц. Об этом сообщил в мэрии города.
— С 24 по 26 декабря на 2 метра будет сужена проезжая часть на улице Бердышева в районе здания по адресу: улица Гончарная, 33, — пояснили в муниципалитете. — Ограничение связано с проведением аварийного ремонта газопровода.
В мэрии также попросили автомобилистов и пешеходов быть внимательными и руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер