В Новосибирске временно сузят проезжую часть на улице Бердышева

В Советском районе Новосибирска временно ограничат движение по некоторым улицам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Советском районе Новосибирска временно ограничат движение по одной из улиц. Об этом сообщил в мэрии города.

— С 24 по 26 декабря на 2 метра будет сужена проезжая часть на улице Бердышева в районе здания по адресу: улица Гончарная, 33, — пояснили в муниципалитете. — Ограничение связано с проведением аварийного ремонта газопровода.

В мэрии также попросили автомобилистов и пешеходов быть внимательными и руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

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