Пострадавший мужчина обратился в поликлинику.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирской области мужчина обморозил руки об лом. Инцидент произошел в Черепановском районе в четверг, 23 декабря.
— 62-летний мужчина со своей травмой обратился в поликлинику, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Сибиряк получил обморожение левой кисти. По его словам, руку он обморозил об лом.
Медики сообщили о произошедшем в полицию, правоохранители разбираются в случившемся.
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